Plus d'infos sur le spectacle Le Dindon De Feydeau à Argenton sur Creuse

Le Dindon de FEYDEAU

Proposé par l'association "Avant-Scène". Le Dindon de FEYDEAU par la Cie LA STRADA Pontagnac, dragueur invétéré, suit une femme dans la rue et finit par s'introduire chez elle... Mauvaise surprise : son mari est dans la pièce voisine ! Vous pensez la situation compliquée ? Attendez un peu : il se trouve que le mari est un ami de Pontagnac qui lui pardonne sa bêtise. Sur ces entrefaites, une ancienne maîtresse du mari surgit et bouleverse tout ! Qui sera le dindon de la farce ? Vous le saurez en allant voir ce vaudeville publié en 1896, mis en scène ici par Olivier Courbier, qui dynamise encore les répliques piquantes de Feydeau en ajoutant chansons et costumes hauts en couleurs. Rires garantis !

Infos réservation :

Office de tourisme : 02 54 24 05 30