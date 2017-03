Plus d'infos sur le concert Lou Tavano Sextet à Argenton sur Creuse

Lou TAVANO SEXTET

Proposé par l'association "Avant-scène". Issue d'une scène parisienne mondialement reconnue, Lou Tavano est la nouvelle sensation du jazz vocal. Son premier album de compositions originales For you n'est pas passé inaperçu. Accompagnée par le pianiste Alexey Asantcheef, le trompettiste Arno de Casanove, le saxophoniste Maxime Berton, le contrebassiste Alexandre Perrot et le batteur Ariel Tessier, elle nous livre de sa « belle voix grave et comme voilée de givre » (Les Inrocks ) un jazz mâtiné d'influences personnelles qui ont à voir avec la musique symphonique, le chant lyrique, la folk ou la musique balinaise.

Infos réservation :

Office de tourisme : 02 54 24 05 30